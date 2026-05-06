Läkare larmar: Journalsystem sänker vårdens kapacitet

Enligt vårdpersonal i flera olika regioner har journalsystemet Cosmic försämrat effektiviteten i sjukvården, rapporterar Uppdrag granskning. Läkare i Region Uppsala, Region Gävleborg och Region Dalarna uppger att produktionen minskat med mellan 15 och 50 procent efter införandet.

Distriktsläkaren Knut Bodin säger att han i dag hinner ta emot betydligt färre patienter än tidigare. Liknande vittnesmål kommer från andra läkare som beskriver systemet som tidskrävande.

Samtidigt uppger regionledningen i Uppsala att Cosmic i stort fungerar bra och ger ett stöd i vårdkedjan. Leverantören Cambio menar att ett kapacitetstapp kan uppstå tillfälligt i samband med införande men att systemen fungerar bättre över tid.