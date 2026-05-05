Vapenhandel

Saab nära jätteaffär med Ukraina – kan bli klar i år

Saab AB är nära att nå en av sina största vapenaffärer någonsin.
Fotograf: Christopher Mesnard
Publicerad 6 maj 2026 kl 10.03

Saab AB är nära att nå en av sina största vapenaffärer någonsin. Enligt vd Micael Johansson kan en uppgörelse med Ukraina om upp till 150 Gripenplan vara klar inom några månader, enligt SVT Nyheter.

Bakgrunden är den avsiktsförklaring som skrevs i Linköping i oktober, i samband med ett besök av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj – där han träffade statsminister Ulf Kristersson.

En avgörande fråga för affären har dock varit finansieringen, men i och med maktskiftet i Ungern i april så släppte landet sitt veto mot ett planerat EU-lån på 90 miljarder euro till Ukraina.

Något totalt värde för Saabs affär med Ukraina finns inte men som jämförelse kostade företagets försäljning av 17 Gripenplan till Colombia år 2025 cirka 34 miljarder kronor. Vilket i sådant fall skulle betyda en intäkt på 300 miljarder kronor för Saab.

