Spelmissbruk

Spelbolag tvingas betala tillbaka miljoner – utnyttjade spelberoende

Två spelbolag inom Betsson-koncernen döms att betala tillbaka 4,7 miljoner kronor till en spelare med allvarligt spelberoende. Trots tydliga varningssignaler fortsatte spelbolagen att locka honom med reklam och andra erbjudanden för att spela vidare.
Fotograf: Pxfuel
Publicerad 25 mars 2026 kl 11.20

Två spelbolag inom Betsson-koncernen döms att betala tillbaka närmare 4,7 miljoner kronor till en spelare med allvarliga spelproblem.

Svea hovrätt slår fast att bolagen, trots att de haft detaljerad information om spelarens omfattande förluster och beroende, fortsatt att uppmuntra honom att spela vidare.

Mannen spelade mellan 2016 och 2019 bort stora summor pengar – totalt omsatte han omkring 60 miljoner kronor – och tecknade tusentals spelavtal med bolagen. Under perioden fick han bland annat VIP-status, bonusar och andra erbjudanden som syftade till att hålla honom kvar på spelsajterna.

Hovrätten menar att spelbolagen utnyttjade spelarens utsatta situation. Genom att rikta marknadsföring mot en person de visste hade allvarliga problem har bolagen agerat i strid med “tro och heder”. Därför ogiltigförklaras spelavtalen, och pengarna ska betalas tillbaka.

Domen lutar sig mot en vägledande dom från Högsta domstolen 2025, som tydliggjorde spelbolagens ansvar vid misstanke om spelberoende. Fallet ses som ytterligare ett steg mot en hårdare rättspraxis mot spelbolag som brister i sitt ansvar.

Betsson överväger att överklaga domen.

