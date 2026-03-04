Lås upp hela webbplatsen
Sexköpslagen

Tandlös lag mot digitala sexköp

Sedan 1 juli 2025 är det brottsligt att betala för sexuella handlingar utförda på distans, men kritiker menar att lagen utan ökade resurser blir tandlös.
Publicerad 4 mars 2026 kl 16.39

Sedan 1 juli 2025 är det brottsligt att betala för sexuella handlingar utförda på distans, en lagändring som bland annat tog sikte på plattformar som OnlyFans. Syftet var att täppa till ett digitalt kryphål i sexköpslagen och stärka skyddet för utsatta kvinnor.

Efter ett halvår har dock lagändringen gett begränsat resultat. Enligt Polismyndigheten har bara ett fåtal anmälningar kommit in och flera ärenden har lagts ned. Utredare pekar på svårigheter att säkra bevis när betalningar och kontakter sker via krypterade appar.

Kritiker menar att lagen riskerar att förbli tandlös utan ökade resurser.

