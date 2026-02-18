Lås upp hela webbplatsen
Belägringen av Kuba
”Nu är det Kuba som behöver solidaritet”
Efter att Donald Trump infört ett totalt oljeembargo mot Kuba är situationen mycket svår.
– Man kan göra mycket av lite, och det har kubanerna gjort under lång tid, men resurserna tryter verkligen nu, säger Vanja Gustafsson som är på resa i landet.
Havannas gator är tomma på bilar på grund av den svåra bränslebrist som USA orsakat. Fotograf: Yamil Lage/AFP/TT/Privat
Publicerad 18 februari 2026 kl 15.23
Det socialistiska Kuba har stått emot sex decennier av ekonomisk blockad och ständiga aggressioner från den mäktiga grannen i norr. Men befinner sig nu i det kanske svåraste läget någonsin efter att USA:s president Donald Trump utlyst nationellt nödläge på grund av det ”extraordinära hot” som den lilla önationen påstås utgöra, och infört strafftullar mot…
