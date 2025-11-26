Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera

Ökat krigshot mot Venezuela

Efter att ha dödat fler än 80 påstådda knarksmugglare i utomrättsliga avrättningar har USA har fört upp den påstådda knarkkartellen Cartel de los Soles på landets lista över utländska terrororganisationer, som förevändning för att försöka störta Venezuelas president Nicolas Maduro. Samtidigt har colombiansk polis gjort det största beslaget av verkliga droger på ett decennium, när 14 ton kokain beslagtogs i Buenaventura i helgen.
14 ton kokain beslagtogs i Buenaventura, med hjälp av polisens knarkhundar. Fotograf: Policía Nacional de Colombia
Publicerad 26 november 2025 kl 12.33
President Donald Trumps regering har fört upp den påstådda knarkkartellen Cartel de los Soles på landets lista över utländska terrororganisationer. Det är det senaste steget i förberedelserna för en möjlig invasion av Venezuela, då USA anklagar Venezuelas president Nicolas Maduro och andra regeringsföreträdare för att leda den påstådda kartellen. Bland andra Colombias president Gustavo Petro…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.