Ökat krigshot mot Venezuela

Efter att ha dödat fler än 80 påstådda knarksmugglare i utomrättsliga avrättningar har USA har fört upp den påstådda knarkkartellen Cartel de los Soles på landets lista över utländska terrororganisationer, som förevändning för att försöka störta Venezuelas president Nicolas Maduro. Samtidigt har colombiansk polis gjort det största beslaget av verkliga droger på ett decennium, när 14 ton kokain beslagtogs i Buenaventura i helgen.