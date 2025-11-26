Lås upp hela webbplatsen
Ökat krigshot mot Venezuela
Efter att ha dödat fler än 80 påstådda knarksmugglare i utomrättsliga avrättningar har USA har fört upp den påstådda knarkkartellen Cartel de los Soles på landets lista över utländska terrororganisationer, som förevändning för att försöka störta Venezuelas president Nicolas Maduro. Samtidigt har colombiansk polis gjort det största beslaget av verkliga droger på ett decennium, när 14 ton kokain beslagtogs i Buenaventura i helgen.
14 ton kokain beslagtogs i Buenaventura, med hjälp av polisens knarkhundar. Fotograf: Policía Nacional de Colombia
Publicerad 26 november 2025 kl 12.33
President Donald Trumps regering har fört upp den påstådda knarkkartellen Cartel de los Soles på landets lista över utländska terrororganisationer. Det är det senaste steget i förberedelserna för en möjlig invasion av Venezuela, då USA anklagar Venezuelas president Nicolas Maduro och andra regeringsföreträdare för att leda den påstådda kartellen. Bland andra Colombias president Gustavo Petro…
