Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
Orwellskt fredspris för att rättfärdiga krig
Nobelkommittén tar själva priset i hyckleri och krigspropaganda när de ger fredspriset till den högerextrema kuppmakaren Maria Corina Machado.
Maria Corina Machado har uppmanat USA att invadera Venezuela, och lovat att flytta landets Israelambassad till Jerusalem när Venezuela blir ”fritt”. Fotograf: Facebook/Maria Corina Machado
Publicerad 10 oktober 2025 kl 17.28
Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka. De senaste åren har tillfällena varit många att citera från George Orwells 1984-dystopi, där makten indoktrinerar folket med tvärtomspråk. Men frågan är om inte Nobelkommittén tar priset med sitt val av Maria Corina Machado som mottagare av fredspriset. Samtidigt som USA samlat krigsfartyg utanför Venezuela, i…
