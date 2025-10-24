Lås upp hela webbplatsen
Polis vill stoppa israeliska fotbollsfans

Polisen i Birmingham vill stoppa fotbollslaget Maccabi Tel Avivs fans från matchen mot Aston Villa i Europa League. I söndags startade våldsamma Maccabi-fans kravaller i en match i israeliska ligan.
I söndags ställde polisen i Tel Aviv precis före avspark in matchen mellan Maccabi och lokalkonkurrenten Hapoel. Fotograf: X/@GCIreland2022
Publicerad 24 oktober 2025 kl 08.00
Polisen i Birmingham vill av säkerhetsskäl stänga ute de våldsamma och rasistiska israeliska fotbollsfansen från matchen mellan Aston Villa och Maccabi Tel Aviv i Europa League den 6 november. West Midland-polisen hänvisar till erfarenheterna från matchen mellan Ajax och Maccabi i Amsterdam i fjol, och stöder helt den lokala polismyndighetens beslut att förbjuda bortasupportrar. Opposition…

