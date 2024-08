Från oss som bygger landet: Pride går surrogatindustrins ärenden

I veckan som gick ägde Stockholm Pride, en av Europas största pridefestivaler, rum i huvudstaden. Pride har sina rötter i USA, i det som brukar kallas för Stonewall-upproret 1969, med den lesbiska aktivisten Stormé DeLarveire i spetsen. Då slogs man mot polisen. Idag marscherar både polis och försvarsmakt i Pridetåget, liksom större delen av politikergräddan.

Kommersiella intressen väger idag tyngre än homo- och bisexuellas rättigheter. Faktum är att man använder just dessa rättigheter för att göra reklam för allt ifrån krig till människohandel.

Budskapen måste även passa det västerländska imperialistiska narrativet. Samtidigt som organisationen ”Queers against fascism” inte fick byta namn på sitt block till ”Queers for Palestine”, då det inte föll Prides arrangörer i smaken, tilläts blocket ”Queers of Israel” att marschera i paraden.

Pride ”säljer grej med gay” och har i flera år försökt sälja in människohandel. I år kunde vi se företaget Nordic Surrogacy i Pridepark. Ni kanske känner igen namnet från SVT:s Dokument inifrån, där det visade sig att företaget tillåtit ett par i 70-årsåldern att hyra en kvinnas livmoder och beställa två spädbarn från USA. Nordic Surrogacy specificerar sig på att exploatera kvinnor i länder med enorma klassklyftor och utbredd fattigdom. De verkar bland annat i Colombia och Georgien.

Prides arrangörer vill gärna mörka att man exploaterar kvinnor och använder hellre ordet ”värdgraviditet”. Varken kommersiellt eller altruistiskt surrogatmödraskap är lagligt i Sverige då det inte anses etiskt försvarbart. Kanske vill Pride därför avdramatisera genom att i ord ta avstånd från kärnan i verksamheten — exploateringen av kvinnors kroppar och moderskapet. Men surrogatmödraskap är oetiskt och handlar om handel.

Oavsett kommersiell eller altruistisk ingång så skapas ett kontrakt om en vara (barnet), som produceras av en kvinna som avsagt sig sin kroppsliga autonomi under en period. Kvinnan riskerar dessutom komplikationer och ytterst sitt liv. Surrogatmödraskap är en slags reproduktiv prostitution.

Många experter pratar om det trauma som surrogatmödraskap leder till. Att som kvinna tvingas dissociera sig från sin egen kropp och den pågående graviditeten i nio månader, med avslutande förlossning. Och att som barn slitas ifrån den enda man känner, den som burit en och närt en — sin mamma. Samt att bli reducerad till en vara.

Ni som såg programmet om Nordic Surrogacy på SVT följde säkert debatten efteråt. Kritiken haglade från både borgerlig och vänsterpress.

Hur tänker Pride när de, efter det som framkommit, väljer att bjuda in kontroversens mittpunkt till sitt evenemang? Fler medier borde ställa Prides arrangörer mot väggen och utkräva svar.

Matilda Storbacka

Förskollärare