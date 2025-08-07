Lås upp hela webbplatsen
Pinkwashing
Queers of Israel vägrar ta avstånd från folkmordet i Gaza: ”Olika åsikter om det”
Deltog med militärfordon i Stockholm Pride: ”Han var den enda som vågade köra oss.”
Israel har tidigare anklagats för pinkwashing. Bilden till höger är upplagd av ett officiellt israeliskt konto på Instagram med texten ”den första Pride-flaggan i Gaza.” Fotograf: Skärmdump/Damon Hatefi/Instagram/IDF
Publicerad 7 augusti 2025 kl 12.03
I förra helgens Stockholm Pride deltog gruppen ”Queers of Israel” i paraden – med ett militärfordon fyllt med Israelflaggor. Många Pride-deltagare reagerade starkt på det faktum att gruppen valt ett militärfordon – mitt under det pågående folkmordet i Gaza. En av dem var Damon Hatefi, som blev knuffad av en av ekipagets vakter när han…
