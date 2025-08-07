Israel trappar upp – ska ockupera Gaza stad

Efter en lång nattmangling i det israeliska säkerhetskabinettet har premiärminister Benjamin Netanyahu fått klartecken för att Israels armé IDF ska ockupera Gaza stad. Beslutet, som innebär ytterligare en kraftig upptrappning av det pågående folkmordet, har fördömts av bland annat Turkiet och Saudiarabien, men får kritik även av några av Israels mest lojala vänner. Storbritanniens premiärminister…