Historia

Rebellflickan Elizabeth Gurley Flynn

Hon var en av den amerikanska arbetarrörelsens centralgestalter. I dagarna skulle Elizabeth Gurley Flynn ha fyllt 135 år. Proletärens Janne Bengtsson berättar om Rebellflickan.
Elizabeth Gurley Flynn talar. Till vänster: Joe Hill, som skrev den berömda sången om henne. Fotograf: Bilder: Public Domain / Montage: Proletären
Publicerad 7 augusti 2025 kl 14.32
Från sin cell i distriktsfängelset i Salt Lake City skrev den svenske fackföreningsorganisatören Joe Hill (Joel Hägglund) i januari 1915 ett brev till Elizabeth Gurley Flynn. Hill hade gripits för ett mord han inte var skyldig till, men i verkligheten för sin aktivitet inom den då starka fackliga rörelsen International Workers of the World (IWW).…

