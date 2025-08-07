Lås upp hela webbplatsen
Historia
Rebellflickan Elizabeth Gurley Flynn
Hon var en av den amerikanska arbetarrörelsens centralgestalter. I dagarna skulle Elizabeth Gurley Flynn ha fyllt 135 år. Proletärens Janne Bengtsson berättar om Rebellflickan.
Elizabeth Gurley Flynn talar. Till vänster: Joe Hill, som skrev den berömda sången om henne. Fotograf: Bilder: Public Domain / Montage: Proletären
Publicerad 7 augusti 2025 kl 14.32
Från sin cell i distriktsfängelset i Salt Lake City skrev den svenske fackföreningsorganisatören Joe Hill (Joel Hägglund) i januari 1915 ett brev till Elizabeth Gurley Flynn. Hill hade gripits för ett mord han inte var skyldig till, men i verkligheten för sin aktivitet inom den då starka fackliga rörelsen International Workers of the World (IWW).…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Aron Flam hotar meningsmotståndare på X
- Militärfordon med Israelflaggor i Stockholm Pride: ”Oerhört osmakligt”
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Mångmiljonskulder och brottsmisstankar – haveri för Sveriges första gated community
- Minister talar om föräldraansvar – hans egen son är aktiv nazist