Folkmord

Läkare utan gränser: GHF:s matutdelningar i Gaza är ”orkestrerat dödande”

Den FN-koordinerade hjälpen till Gaza måste återupptas, säger Läkare utan gränser i samband med en färsk rapport om de dödliga matutdelningar som sker i amerikanska GHF:s regi.
Efter elva veckor av total utsvältning av Gaza började Israel i slutet av maj låta det amerikanska företaget GHF distribuera nödhjälp på Gazaremsan. Sedan dess har Israels armé och GHF:s legosoldater skjutit ihjäl närmare tusen palestinier som köat för mat vid GHF:s utdelningsplatser. Fotograf: MSF
Publicerad 7 augusti 2025 kl 14.27
I samband med en färsk rapport uppmanar den internationella hjälporganisationen Läkare utan gränser till en omedelbar nedmontering av infrastrukturen runt Israels nödhjälpsutdelning i Gaza, som administreras av den amerikanska organisationen Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Istället måste den FN-koordinerade hjälpen återupptas, säger organisationen. I rapporten, som släpptes på torsdagen, skriver Läkare utan gränser (MSF, i sin…

Gå till hjälpsidorna.