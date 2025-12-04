Reinfeldts skyddsling utreds för bidragsfusk

Andrea Möllerberg är delägare i företaget Ultimate Football AB i Upplands Väsby, ett bolag som bedriver sin verksamhet bland annat i den privatägda hallen för inomhusfotboll i Johanneslund i Upplands Väsby. Där kostar det upp emot 1.500 kronor för en timmes halltid. Att jämföra med 56 kronor i kommunägda Vilundahallen. Samtidigt är Möllerberg också ordförande…