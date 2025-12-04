Lås upp hela webbplatsen
Reinfeldts skyddsling utreds för bidragsfusk
Kommunpolitikern Andrea Möllerberg i Upplands Väsby ville att kommunen skulle bevilja ekonomiska bidrag till ett bolag hon själv är delägare i.
Nu utreds Möllerberg, tidigare generalsekreterare i Svenska Fotbollförbundet, för misstänkt jäv.
Nu utreds Möllerberg, tidigare generalsekreterare i Svenska Fotbollförbundet, för misstänkt jäv.
Publicerad 4 december 2025 kl 09.48
Andrea Möllerberg är delägare i företaget Ultimate Football AB i Upplands Väsby, ett bolag som bedriver sin verksamhet bland annat i den privatägda hallen för inomhusfotboll i Johanneslund i Upplands Väsby. Där kostar det upp emot 1.500 kronor för en timmes halltid. Att jämföra med 56 kronor i kommunägda Vilundahallen. Samtidigt är Möllerberg också ordförande…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.