Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Krönika

Riksdagsvänstern kan inte befria oss

22 januari 2026
Fotograf: Vänsterpartiet/Montage: Proletären
Det finns inte ett parti i riksdagen som inte skyddar kapitalets vinstintressen.

Så här ett valår tänkte jag att vi ska prata lite om vänstern – alltså den ljusblåa som sitter i riksdagen – och hur den fått en hel klass att tro att de kan göra någon skillnad för den grupp som behöver dem.

Hela idén om att en riksdagsvänster såsom Vänsterpartiet skulle värna om och skydda arbetarklassen måste vara det bästa tricket den demokratiska kapitalismen kommit på. V har lurat en stor del av arbetarklassen att tro att deras ljusblåa

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.