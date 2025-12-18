Lås upp hela webbplatsen
SJ drar ned i norra Sverige
SJ drar ner på nattågstrafiken mellan Umeå och Kiruna-Narvik. Två tåg blir ett.
– Det här drabbar både personalen i Luleå och turistnäringen, konstaterar tågvärden Göran Sjöstrand.
SJ bantar nattågstrafiken i norra Sverige. Fotograf: Kildor/Wikimedia
Publicerad 18 december 2025 kl 13.00
Det blir med stor sannolikhet nedskärningar bland tågpersonalen i Luleå, när SJ drar ner nattågstrafiken mellan Umeå och Kiruna och Narvik. – Ja, det blir hälften så många tåg att jobba på, så det är väl ganska logiskt, säger tågvärden Göran Sjöstrand. Jag har svårt att tänka mig att SJ kommer att behålla folket i…
