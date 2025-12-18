SJ drar ned i norra Sverige

Det blir med stor sannolikhet nedskärningar bland tågpersonalen i Luleå, när SJ drar ner nattågstrafiken mellan Umeå och Kiruna och Narvik. – Ja, det blir hälften så många tåg att jobba på, så det är väl ganska logiskt, säger tågvärden Göran Sjöstrand. Jag har svårt att tänka mig att SJ kommer att behålla folket i…