Sjöfartsverket kunde ha stoppat affären med Elbit systems – men valde att stödja folkmord

Sjöfartsverket hävdar att de inte kunde utesluta det israeliska vapenföretaget Elbit Systems ur upphandlingarna. Men det stämmer inte – lagen om offentlig upphandling, LOU, ger flera möjligheter att utesluta tveksamma företag. Tidigare i år undertecknade Sjöfartsverket ett avtal gällande inköp av tio nattkikare värderat till upp till 3,1 miljoner kronor. Leverantören? Det israeliska företaget Elbit…