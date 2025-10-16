Lås upp hela webbplatsen
Sjöfartsverket kunde ha stoppat affären med Elbit systems – men valde att stödja folkmord
Sjöfartsverket är inte bakbundna på det sätt de låtsas vara. Lagen om offentlig upphandling ger flera möjligheter att utesluta tveksamma företag från upphandlingen.
Sjöfartsverket hade kunnat åberopa både LOU och internationella åtaganden för att bryta avtalet med Elbit Systems. Fotograf: Elbit Systems
Publicerad 16 oktober 2025 kl 10.00
Sjöfartsverket hävdar att de inte kunde utesluta det israeliska vapenföretaget Elbit Systems ur upphandlingarna. Men det stämmer inte – lagen om offentlig upphandling, LOU, ger flera möjligheter att utesluta tveksamma företag. Tidigare i år undertecknade Sjöfartsverket ett avtal gällande inköp av tio nattkikare värderat till upp till 3,1 miljoner kronor. Leverantören? Det israeliska företaget Elbit…
