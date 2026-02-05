Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera

Sjuksköterskor inom psykiatrin kräver åtgärder

Lyft fram den psykiatriska vården som en central och avgörande samhällsfråga i valrörelsen.
Det kräver tre sjuksköterskor inom den psykiatriska vården i en debattartikel.
Fotograf: Genrebild/CC0 Public Domain
Publicerad 5 februari 2026 kl 12.00
För två månader sedan kunde Proletären berätta om de kraftiga nedskärningarna inom psykvården i Järvaområdet i Stockholm. Den privatägda koncernen Wemind började sparka anställda i vården efter att ha vunnit en kommunal upphandling med ett skambud, något Nyhetsbyrån Järva var först att berätta om. Men problemen är inte lokala. Oili Dahl och Lilas Ali från…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.