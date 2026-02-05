Sjuksköterskor inom psykiatrin kräver åtgärder

För två månader sedan kunde Proletären berätta om de kraftiga nedskärningarna inom psykvården i Järvaområdet i Stockholm. Den privatägda koncernen Wemind började sparka anställda i vården efter att ha vunnit en kommunal upphandling med ett skambud, något Nyhetsbyrån Järva var först att berätta om. Men problemen är inte lokala. Oili Dahl och Lilas Ali från…