New York får sin första muslimska borgmästare i 34-årige socialisten Zohran Mamdani. Det står klart efter att han vann tisdagens val med 50,4 procent av rösterna mot den skandalanfrätte före detta guvernören Andrew Cuomo (41,6 procent) och den republikanske kandidaten Curtis Sliwa (7,1 procent). Över en miljon New York-bor lade sin röst på Mamdani i…