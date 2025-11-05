Lås upp hela webbplatsen
Socialisten Mamdani blir New Yorks nya borgmästare – lovar frysta hyror och gratis barnomsorg
34-årige Zohran Mamdani blir New Yorks nästa borgmästare. Valsegern bygger på en väl genomförd gräsrotskampanj som fokuserat på plånboksfrågor och riktat sig till stadens arbetarklass.
Zohran Mamdani gick till val på att sänka levnadsomkostnaderna för New Yorks arbetarklass. Fotograf: Madison Swart
Publicerad 5 november 2025 kl 17.55
New York får sin första muslimska borgmästare i 34-årige socialisten Zohran Mamdani. Det står klart efter att han vann tisdagens val med 50,4 procent av rösterna mot den skandalanfrätte före detta guvernören Andrew Cuomo (41,6 procent) och den republikanske kandidaten Curtis Sliwa (7,1 procent). Över en miljon New York-bor lade sin röst på Mamdani i…
