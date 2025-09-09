Lås upp hela webbplatsen
Spanien inför vapenembargo mot Israel
– Alla i det spanska samhället ska känna att ert land stod på rätt sida av historien, sade Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han presenterade åtgärderna.
Premiärminister Pedro Sanchez presenterade på måndagen nio åtgärder ”för att stoppa folkmordet och stödja det palestinska folket”. Fotograf: La Moncloa – Gobierno de España
Publicerad 9 september 2025 kl 05.28
Spaniens socialdemokratiska premiärminister Pedro Sanchez presenterade på måndagen nio nya åtgärder som regeringen tar till ”för att stoppa folkmordet och stödja det palestinska folket”. Bland annat ska landet införa ett lagstadgat permanent förbud mot all vapenhandel med Israel, ett förbud mot fartyg som transporterar bränsle till Israels armé att lägga till i spanska hamnar och…
