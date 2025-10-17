Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Cykel

Sporttvätt i israeliska cykellaget: ”Kosmetika”

Cykellaget Israel-Premier Tech försöker sporttvätta bort sitt dåliga rykte som propagandist för Israels folkmord i Gaza och på Västbanken.
– Ren kosmetika, säger kanadensaren Derek Gee som lämnat laget.
Derek Gee har lämnat laget israel premier Tech. Fotograf: Wikimedia/Chabe01/Nicola/Montage: Proletären
Publicerad 17 oktober 2025 kl 14.00
Israeliska cykellaget Israel-Premier Tech mötte vrede och starka protester när laget deltog i Vuelta a España (Spanien runt) i augusti liksom före det i Giro d'Italia och Tour de France. Laget kastades sedan ut från flera tävlingar i Italien, nu senast i förra veckans Giro di Lombardia.  Nu försöker laget sporttvätta bort sitt dåliga rykte…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.