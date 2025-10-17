Lås upp hela webbplatsen
Cykel
Sporttvätt i israeliska cykellaget: ”Kosmetika”
Cykellaget Israel-Premier Tech försöker sporttvätta bort sitt dåliga rykte som propagandist för Israels folkmord i Gaza och på Västbanken.
– Ren kosmetika, säger kanadensaren Derek Gee som lämnat laget.
– Ren kosmetika, säger kanadensaren Derek Gee som lämnat laget.
Derek Gee har lämnat laget israel premier Tech. Fotograf: Wikimedia/Chabe01/Nicola/Montage: Proletären
Publicerad 17 oktober 2025 kl 14.00
Israeliska cykellaget Israel-Premier Tech mötte vrede och starka protester när laget deltog i Vuelta a España (Spanien runt) i augusti liksom före det i Giro d'Italia och Tour de France. Laget kastades sedan ut från flera tävlingar i Italien, nu senast i förra veckans Giro di Lombardia. Nu försöker laget sporttvätta bort sitt dåliga rykte…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.