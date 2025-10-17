Sporttvätt i israeliska cykellaget: ”Kosmetika”

Israeliska cykellaget Israel-Premier Tech mötte vrede och starka protester när laget deltog i Vuelta a España (Spanien runt) i augusti liksom före det i Giro d'Italia och Tour de France. Laget kastades sedan ut från flera tävlingar i Italien, nu senast i förra veckans Giro di Lombardia. Nu försöker laget sporttvätta bort sitt dåliga rykte…