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Krönika
Sverigedemokrater mest antisemitiska – men media jagar vänstern
Fotograf: Proletären
Tvärtemot vad mediedreven mot Vänsterpartiet antytt, är sympatisörer till Vänsterpartiet och Miljöpartiet minst benägna att hysa antisemitiska attityder.
Antisemitiska attityder har ökat sedan 2020. Det kommer en ny undersökning från Forum för levande historia fram till.
För den gapiga grupp SD-troll som inte missar ett tillfälle att kalla Palestina- och vänsteraktivister för nazister och antisemiter har jag både goda och dåliga nyheter.
Den goda nyheten (för SD-trollen) är att undersökningen visar att muslimer och personer födda i Mellanöstern och Nordafrika har en högre benägenhet till antisemitiska attityder.
Den dåliga nyheten (återigen, för SD-trollen) är
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