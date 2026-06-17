Sverigedemokrater mest antisemitiska – men media jagar vänstern

Antisemitiska attityder har ökat sedan 2020. Det kommer en ny undersökning från Forum för levande historia fram till.

För den gapiga grupp SD-troll som inte missar ett tillfälle att kalla Palestina- och vänsteraktivister för nazister och antisemiter har jag både goda och dåliga nyheter.

Den goda nyheten (för SD-trollen) är att undersökningen visar att muslimer och personer födda i Mellanöstern och Nordafrika har en högre benägenhet till antisemitiska attityder.

Den dåliga nyheten (återigen, för SD-trollen) är