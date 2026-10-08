Tidigare SD-toppen tog ut sin döde pappas pension – döms till fängelse

Under många år var Dragan Brankovic, 64, ett av Sverigedemokraternas tunga namn i Skåne: styrelseledamot och kassör i partiorganisationen i Lund, där han också satt tio år i kommunfullmäktige och åtta år i byggnadsnämnden.

Nu har tingsrätten i Lund har dömt Brankovic till ett och ett halvt års fängelse för 82 fall av grovt bedrägeri.

Det var Sydsvenskan som för två år sedan avslöjade pensionsbedrägeriet genom att skicka en reporter till familjen Brankovics hemby i Serbien. Reportern kunde konstatera att en gravsten vittnade om att pappan dött i oktober 2017.

Enligt domen har Brankovic agerat aktivt för att mörka pappans dödsfall; för att lura Skatteverket har Brankovic gjort och signerat pappans deklarationer.

– Jag har varit så korkad att jag trodde att det var okej att låna pengarna, sade Brankovic under rättegången nyligen.

Tingsrätten i Lund konstaterar att SD-politikern under sju års tid ”har utnyttjat och missbrukat välfärdssystemet”. När bedrägeriet avslöjades lämnade Brankovic sina uppdrag. Han har tvingats betala tillbaka pengarna han försökte lura till sig.

Dragan Brankovic är bara en av många Sverigedemokrater som på senare tid ertappats med och dömts för vad partiets företrädare själva skulle kalla för dålig vandel. Här finns också pedofiler som riksdagsmannen Michael Rubbestad och kommunpolitikern Daniel Hribar i Västerås, den knarkande polisen och riksdagsledamoten Katja Nyberg, blottaren Kent Sundström i Sundsvall och våldtäktsmannen Bo Heijl, SD-bas i Skaraborg.