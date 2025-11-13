Lås upp hela webbplatsen
Trump och Infantino på väg att stjäla VM

Det internationella fotbollsförbundet (Fifa) slår nu alla rekord i skamlöst kryperi för president Donald Trump. Fifa har inrättat ”fotbollens fredspris”, som väntas gå till Trump.
Samtidigt står det allt mer klart att fotbolls-VM 2026 blir en angelägenhet enbart för folk med späckade plånböcker.
Fifa bossen Infantino har instiftat ett eget fredspris och gett det till Donald Trump. Fotograf: The White House
Publicerad 13 november 2025 kl 08.00
Redan innan lottningen av matcherna i fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko nästa år är genomförd står det klart att biljettpriserna kommer att slå allt annat i fotbollens VM-historia. Arrangörerna menar att priserna är marknadsmässiga i USA för det som Fifa menar ska bli en fotbollens folkfest. Det kommer det av allt att döma inte…

