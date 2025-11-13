Trump och Infantino på väg att stjäla VM

Redan innan lottningen av matcherna i fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko nästa år är genomförd står det klart att biljettpriserna kommer att slå allt annat i fotbollens VM-historia. Arrangörerna menar att priserna är marknadsmässiga i USA för det som Fifa menar ska bli en fotbollens folkfest. Det kommer det av allt att döma inte…