Trump trappar upp mot Venezuela

USA eskalerade i tisdags sina attacker mot Venezuela, när elva personer i en mindre båt från landet dödades i ett tillslag av USA:s militär på internationellt vatten. Åtminstone skedde så enligt USA:s president Donald Trump, som skrev på sin plattform Truth Social att det rörde sig om ”knarkterrorister” från gänget Tren de Aragua som ”opererar…