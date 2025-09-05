Lås upp hela webbplatsen
Trump trappar upp mot Venezuela
– Jag bryr mig inte om vad FN säger, var USA:s utrikesminister Marco Rubios svar på frågor om det faktum att Venezuela inte är ett viktigt transitland för kokainet som produceras i Colombia.
Enligt USA:s utrikesminister Marco Rubio är Venezuelas president Nicolas Maduro en knarkbaron. Fotograf: Skärmdump/Truth Social/@realDonaldTrump/Freddie Everett/US State Dept
Publicerad 5 september 2025 kl 19.08
USA eskalerade i tisdags sina attacker mot Venezuela, när elva personer i en mindre båt från landet dödades i ett tillslag av USA:s militär på internationellt vatten. Åtminstone skedde så enligt USA:s president Donald Trump, som skrev på sin plattform Truth Social att det rörde sig om ”knarkterrorister” från gänget Tren de Aragua som ”opererar…
