Sumud-flottiljen utsatt för israelisk piratattack: ”Troligtvis kidnappade”

Natten mot torsdagen den 30 april utsattes Global Sumud Flottilla, som seglar mot Gaza med nödhjälp för att häva Israels illegala blockad, för ännu en piratattack av Israel, denna gång utanför Greklands kust.

– 21 båtar har blivit bordade av beväpnade israeliska styrkor med dragna vapen, drönare, signalstörare och speedboats. Besättningarna terroriserades och är troligtvis kidnappade på väg till Israel, säger Anna Fransson, talesperson för Global Sumud Sverige, och fortsätter:

– Ytterligare en båt förstördes av israeliska styrkor och lämnades drivande på vågorna, samtidigt som en storm är på väg in över området. Övriga flottan åkte in i grekiskt farvatten för att söka skydd.

Flottiljen bestod av totalt 58 båtar med delegationer från över 50 länder. Båtarna hade nyligen seglat från Italien för att sluta upp med andra båtar från europeiska hamnar på väg till Gaza.

Båtarna bordades 1150 km från Gaza, motsvarande över 600 sjömil.

– Grekiska myndigheter har förmodligen sett mellan fingrarna med attackerna. Det hade till exempel förmodligen inte kunnat ske utanför Spaniens eller Italiens kust, säger Anna Fransson.

Anna Fransson berättar att Annika Forsberg, läkare från Malmö, troligtvis är bland de kidnappade.

– Vi har kontaktat UD och uppmanat dem att prata med grekiska myndigheter. Vi förväntar oss att regeringen ska agera.

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard verkar dock inte dela den uppfattningen.

”Om man som svensk väljer att medverka i flottiljen tar man en medveten risk. Jag vill understryka att UD inte har några möjligheter att bistå svenskar konsulärt till havs”, säger Malmer Stenergard i ett uttalande på torsdagsmorgonen.

Ingenstans i uttalandet nämns det olagliga i Israels piratdåd. Däremot har Italien fördömt det.

– Utrikesministerns uttalande gör det tydligt att de än en gång ignorerar internationell rätt, precis som de gjort i Gaza och på Västbanken. Regeringen bidrar till urvattnandet av internationell rätt genom att acceptera att ett annat land kidnappar deras medborgare, vilket synliggör deras medskyldighet till Israels brott, säger Anna Fransson.

– Hyckleriet är häpnadsväckande. Israel beter sig bokstavligen som pirater och kommer undan med det med en axelryckning. Samtidigt som svenskar som för nödhjälp till Ukraina hyllas.

Trots nattens händelser finns inga tecken på att besättningarna vill ge upp. Tvärtom.

– De hoppas att vi ska skrämmas till tystnad och inaktion men vi kommer inte ge upp. Vapenvilan är en pappersprodukt. Vi bevittnar ett folkmord som allt mer börjar likna en förintelse. Vi står bakom det palestinska folket och kommer att fortsätta segla till dess att blockaden hävs, säger Anna Fransson.

Under torsdagskvällen arrangeras flera manifestationer runt om i Sverige till stöd för besättningarna i Global Sumud Flotilla. I Stockholm är det samling kl. 19:30 på Sergels torg, medans det i Göteborg är utlyst en demonstration kl. 18:00 på Gustaf Adolfs torg.