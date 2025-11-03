Lås upp hela webbplatsen
Global Sumud Flotilla

Hon fängslades och torterades av Israel: ”UD struntade fullständigt i oss”

Svenska deltagare i Sumud-flottiljen vittnar om fysiskt övervåld, sexuella övergrepp och psykologisk tortyr i israeliskt fångenskap.
– Om det är så här Israel behandlar oss, hur behandlar de då palestinier? säger Andrea Stadra, som var ombord en av båtarna som bordades av Israel.
Andrea Stadra berättar om behandlingen som Israel utsatte besättningsmedlemmarna på Global Sumud Flotilla för – och som det svenska utrikesdepartementet inte ville höra talas om. Fotograf: Foto: Christofer Kebbon / Privat. Montage: Proletären
Publicerad 3 november 2025 kl 20.19
– Vi sade till den svenska ambassadpersonalen när de besökte oss i fängelset att vi blir torterade. Vi skrek åt dem: ”Ta med vatten! Han håller på att dö!”, men de gjorde ingenting. Istället förminskade de våra upplevelser. Det kändes som att de var där för att de var tvungna, inte för att de ville…

