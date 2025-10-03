Lås upp hela webbplatsen
Två miljoner på Italiens gator till stöd för Global Sumud Flotilla
Uppslutningen var stor när Italiens största fackliga centralorganisation CGIL utlyste generalstrejk i solidaritet med Gaza och Global Sumud Flotilla.
Två miljoner människor var ute på Italiens gator under fredagens generalstrejk. Fotograf: Facebook/USB
Publicerad 3 oktober 2025 kl 19.57
Minst hundra demonstrationer i hela landet, med sammanlagt två miljoner deltagare. 300.000 personer på gatorna i Rom, som stängde ner trafiken och blockerade motorvägarna. 50.000 i Genua, som marscherade till stöd för Palestina sjungades Bella Ciao, skriver La Reppublica. Uppslutningen i fredagens generalstrejk till stöd för Global Sumud Flotilla (GSF) var enorm. Liksom häromveckan hade…
