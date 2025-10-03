Två miljoner på Italiens gator till stöd för Global Sumud Flotilla

Minst hundra demonstrationer i hela landet, med sammanlagt två miljoner deltagare. 300.000 personer på gatorna i Rom, som stängde ner trafiken och blockerade motorvägarna. 50.000 i Genua, som marscherade till stöd för Palestina sjungades Bella Ciao, skriver La Reppublica. Uppslutningen i fredagens generalstrejk till stöd för Global Sumud Flotilla (GSF) var enorm. Liksom häromveckan hade…