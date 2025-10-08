Lås upp hela webbplatsen
Palestinasolidaritet
1.500 samlades för att lyssna till aktivisterna från Global Sumud Flotilla
Greta Thunberg vittnade om svåra förhållanden under de dagar hon och de andra Palestinaaktivisterna från Global Sumud Flotilla satt i det ökända Ketziotfängelset i Negevöknen.
– Vi utsattes för övergrepp och tortyr, sade Greta.
Deltagare från Global Sumud Flotilla som släpptes från israeliskt fängelse tidigare i veckan hyllades på Sergels torg. Fotograf: Achim Rödner
Publicerad 8 oktober 2025 kl 12.46
Med kort varsel kom 1.500 personer till det ”välkomna hem-möte” möte på Sergels Torg i Stockholm, som på tisdagskvällen arrangerades för de aktivister från Global Sumud Flotilla som kidnappades av Israel, och som nu återvänt till Sverige. Greta Thunberg var en av dem som berättade om tiden i det ökända Ketziot-fängelset i Negevöknen. Hon pratade…
