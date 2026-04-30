Västlänken – nu ÄNNU dyrare

SKRYTPROJEKT 71 miljarder kronor – så mycket beräknas det kritiserade Västlänksbygget i Göteborg kosta enligt den senaste prognosen. Och nu skjuter regeringen till ytterligare 7,6 miljarder till finansieringen.

Västlänken var ursprungligen beräknad att kosta 20 miljarder kronor i 2009 års penningvärde, vilket motsvarar ungefär 27,9 miljarder idag. Bygget skulle dels finansieras av staten, men också av Västra Götalandsregionen.

En stor del av regionens finansiering har kommit från trängselskatten i Göteborg – en trängselskatt som Göteborgarna röstade nej till 2014, men som sedan ändå infördes av politikerna. I mångas ögon var trängselskatt-nejet även ett nej till Västlänksbygget.