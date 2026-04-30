Kubas ambassadör: ”Ett stort tack till alla er som hjälper oss”

Det socialistiska Kuba genomlever sin kanske svåraste kris någonsin. Den 29 januari i år utlyste USA:s president Donald Trump en total bränsleblockad mot landet, och hotade att straffa de länder som exporterar olja till den lilla önationen. Vilket fått stor påverkan på elförsörjningen i landet.

– Vi fick göra omfattande anpassningar för att hushålla med strömmen. Kollektivtrafiken begränsades till ett minimum och skolorna fick ge eleverna kortare dagar, berättar Kubas ambassadör i Sverige, Raúl Delgado Concepción.

– Det påverkade sjukvården också. Akutvården har prioriterats, men behandlingar och operationer har fått skjutas upp.

Regeringen införde då ett program för att brådskande installera solcellssystem på olika vårdinrättningar – som sjukhus, mödravårdscentraler och äldremottagningar – för att garantera ett minimum av funktioner, berättar ambassadören.

– Men en stor konsekvens av Trumps dekret är att tusentals personer får vänta på operationer. Kollektivtrafiken står i det närmaste helt stilla och det finns produktiv verksamhet som är helt paralyserad.

Att en rysk oljetanker för en månad sedan trotsade blockaden och levererade omkring 700.000 fat råolja – som på Kuba raffinerats till tjockolja, diesel och bensin – har inneburit en andningspaus för de plågade kubanerna.

En av de viktigaste användningarna har varit elproduktion från tjockoljan, säger ambassadören.

Raúl Delgado Concepción, Kubas ambassadör i Sverige. Foto: Achim Rödner

– Årets första fyra månader har varit mycket svåra. Nu hör vi åtminstone från vissa områden att strömavbrotten är färre och inte varar lika länge, tack vare den ryska oljan.

– Men den räcker egentligen bara till några dagar. Energiministern sade nyligen att för att industrin ska fungera normalt skulle vi behöva sju eller åtta gånger så mycket som fartyget kom med varje månad.

Kubas regering har därför också beslutat bygga upp en elbilsflotta, för att använda bilarna i första hand som batteridrivna ambulanser och sjuktransporter.

– Men bränslebristen har ändå redan haft påverkan på vardagslivet för miljoner kubaner, säger Raúl Delgado Concepción.

I det svåra läget har Kommunistiska Partiet beslutat att samla in pengar till ett solcellssystem till Aleida Fernández-sjukhuset i Mayabeque-provinsen söder om Havanna.

Vad betyder det för sjukhuset där panelerna och batterierna kommer att installeras?

– En självständighet från det nationella kraftnätet. Även om solpanelerna inte ensamma kan stå för sjukhusets hela elförsörjning så försäkras de viktigaste funktionerna och att sjukhuset kan fungera 24 timmar om dygnet. Och det är naturligtvis mycket viktigt för de boende i området.

Insamlingen är ett av flera initiativ som tagits i solidaritet med Kuba i olika länder för att motverka krisen, och som alla innebär en livsnödvändig lättnad i den tuffa situationen, säger ambassadören.

– Vi vill skicka ett stort tack från Kubas folk och regering till Proletärens läsare och alla som bidrar till insamlingen. Vi uppskattar verkligen hur ni är medvetna om svårigheterna vi går igenom och att ni vill hjälpa till.

– Vi tackar självklart också Kommunistiska Partiet för att ha tagit initiativ till insamlingen. Men de som kommer att vara allra mest tacksamma är mottagarna, det vill säga patienterna på sjukhuset.