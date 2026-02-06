Förändringens vindar och orosmoln över Kuba

Vi är i månadsskiftet oktober-november och orkanen Melissa har precis dragit in över Kuba. I huvudstaden är det inte värre än en lite friskare bris men överallt rapporteras det om det allvarliga läget i landets östra delar. På vägarna ser vi karavaner med lastbilar, lastade med maskiner, redskap och förnödenheter på väg österut.

De materiella skadorna är enorma. Men inga dödsfall och bara få skadade. Till skillnad från Jamaica och Haiti, där ett hundratal rapporteras döda eller saknade, har Kuba en erkänt välfungerande katastrofberedskap, med organiserade evakueringar och andra åtgärder.

Samtidigt drabbar orkanen Kuba i ett redan mycket allvarligt