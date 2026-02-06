Lås upp hela webbplatsen
Förändringens vindar och orosmoln över Kuba
När Proletären besökte Kuba hade USA ännu inte bombat Venezuela och hotat alla länder som gör oljeaffärer med Kuba, men hoten och de upptrappade sanktionerna har alltid varit ett problem. Fotograf: Proletären
Kuba står under ett akut och allvarligt hot av USA-imperialismen, efter Trumps allt hårdare retorik och hot mot landet. Samtidigt har den ekonomiska krisen, främst orsakad av USA:s blockad, tvingat landet att öppna upp för fler marknadsekonomiska reformer. Proletären är på plats på Kuba som vägrar ge efter inför imperialismens påtryckningar.
Vi är i månadsskiftet oktober-november och orkanen Melissa har precis dragit in över Kuba. I huvudstaden är det inte värre än en lite friskare bris men överallt rapporteras det om det allvarliga läget i landets östra delar. På vägarna ser vi karavaner med lastbilar, lastade med maskiner, redskap och förnödenheter på väg österut.
De materiella skadorna är enorma. Men inga dödsfall och bara få skadade. Till skillnad från Jamaica och Haiti, där ett hundratal rapporteras döda eller saknade, har Kuba en erkänt välfungerande katastrofberedskap, med organiserade evakueringar och andra åtgärder.
Samtidigt drabbar orkanen Kuba i ett redan mycket allvarligt
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Mest läst
- Fredrik Söderholm polisanmäler Aron Flam efter nazipropagandan på Zita
- Minnesstund för Förintelsen blev pr-jippo för Israel: ”Smaklöst att sprida sionistisk propaganda”
- Lista: Jodå, Biden – USA ÄR en nation som skjuter ner sina medborgare på gatan
- Hur kom Sveriges regering undan med att skänka 295 miljoner till syriska terrorister?
- Trump drar åt snaran kring Kuba