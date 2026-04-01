Internationell solidaritet på årets 1 maj – insamling till kubanska solpaneler

Den internationella solidariteten står i fokus på Kommunisternas 1 maj-arrangemang i år, där huvudparollen är ”Internationell solidaritet – kamp mot imperialismen”. Totalt hålls ett 30-tal Röd Front-arrangemang, både demonstrationer och torgmöten, över hela Sverige.

– Vid sidan av våra klasskrav är kampen för fred, mot imperialism och krig, tyvärr mer aktuell än någonsin. Det är viktigt att visa solidaritet med folken i såväl Palestina som Iran, Kuba och Venezuela, säger Povel Johansson, partiordförande i Kommunistiska Partiet.

Årets 1 maj-insamling går till solpaneler på av USA:s oljeblockad hårt pressade Kuba. Förra hösten åkte en delegation från Kommunistiska Partiet till Kuba för att lära sig mer om situationen i det socialistiska landet och knyta kontakter. Fingal Anderson Edvardsson, som medverkade på resan som representant för Revolutionär Kommunistisk Ungdom, vittnar om hur viktig oljan har varit för Kubas elförsörjning.

– Det var strömavbrott varje dag på Kuba redan då. Sedan införseln av olja strypts så har även sjukhus blivit utan el, då är det verkligen på allvar. USA:s blockad mot Kuba dödar. Det slår allra värst mot samhällets svagaste och förvägrar människor livsnödvändig vård. Därför är insamlingen till solpaneler både humanitär och ett politisk, säger Fingal Anderson Edvardsson.

Årets 1 maj-insamling går till praktisk solidaritet med det kubanska folket. Foto: Proletären

Förutsättningarna för en grön omställning på soliga Kuba är mycket goda. Den kubanska regeringen har länge satsat på solceller och solparker för att råda bot på elförsörjningens problem. Det enda som saknas är ekonomiska resurser – något som Kommunistiska Partiets insamling kan bidra med.

– Det handlar om att stödja kubanerna på ett konkret och praktiskt sätt genom att bidra med en installation av solceller till ett sjukhus. Jag vill uppmana alla läsare att gå på första maj och ge ett rejält bidrag till Kuba, säger Kent Andersson, som sitter i Kommunistiska Partiets partistyrelse och även han medverkade på resan i fjol.

Målet för insamlingen är satt till 100.000 kronor, som partiet redan arbetar för att skicka till ansvariga instanser på ön. Pengarna kommer att gå till att installera solceller och batterilagring på sjukhuset Aleida Fernández i staden Güines fem mil utanför Havanna, för en total elproduktion på 12 kilowatt.

Povel Johansson berättar att partiet förberett insamlingen i flera månader och att det varit viktigt att den går till något konkret.

– Det kubanska folket behöver allt stöd de kan få och det är självklart att vi gör det vi kan.

