Trump drar åt snaran kring Kuba

Efter att ha bombat Venezuela och stoppat landets oljeleveranser till Kuba försöker USA:s president nu stoppa alla länder från att sälja livsnödvändigt bränsle till Kuba.
Donald Trump flankerad av utrikesminister Marco Rubio och krigsminister Pete Hegseth i Vita huset den 29 januari. Fotograf: Official White House Photo by Molly Riley
Publicerad 3 februari 2026 kl 13.35
Kuba är ett nationellt säkerhetshot mot USA, som befinner sig i ett nationellt nödläge på grund av den lilla grannen i sydost, och de länder som exporterar olja till Kuba kommer därför att utsättas för strafftullar. Det är kontentan av den deklaration som USA:s president Donald Trump presenterade i torsdags förra veckan. Den senaste upptrappningen…

