Ryssland leverar olja till Kuba – trots USA:s energiblockad

”Den 31 mars anlände den ryska oljetankern Anatoly Kolodkin till den kubanska hamnen Matanzas med en humanitär last på 100.000 ton olja. Ryssland ser det som sin plikt att ge våra kubanska vänner den hjälp som behövs”, skriver Rysslands utrikesdepartement i ett uttalande. Den ryska oljeleveransen beräknas kunna täcka Kubas energibehov i ungefär tio dagar.…