Kubas ambassadör: ”Trump och Rubio tror att de kan diktera vårt öde”

Kuba befinner sig på frontlinjen i kampen mot USA-imperialismen och har i över 60 år försvarat sin självständighet, suveränitet och sitt socialistiska projekt. Efter att USA intensifierat sin ekonomiska krigföring mot Kuba står landet inför en svår situation. Mycket står på spel. Proletären har intervjuat Kubas ambassadör till Sverige, Raúl Delgado Concepción, för att diskutera…