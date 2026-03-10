Lås upp hela webbplatsen
Intervju
Kubas ambassadör: ”Trump och Rubio tror att de kan diktera vårt öde”
Den nyligen tillträdde ambassadören i Sverige, Raúl Delgado Concepción, berättar om USA:s oljeblockad, vad attacken mot Venezuela innebär för Kuba och hur medias narrativ underblåser angreppen mot den karibiska önationen – inklusive från den ”socialistiska” tidningen Flamman.
Kubaner på 1 maj på Plaza de la Revolución i Havanna Fotograf: Miguel Díaz-Canel/X
Publicerad 10 mars 2026 kl 15.21
Kuba befinner sig på frontlinjen i kampen mot USA-imperialismen och har i över 60 år försvarat sin självständighet, suveränitet och sitt socialistiska projekt. Efter att USA intensifierat sin ekonomiska krigföring mot Kuba står landet inför en svår situation. Mycket står på spel. Proletären har intervjuat Kubas ambassadör till Sverige, Raúl Delgado Concepción, för att diskutera…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Utredning: USA bombade medvetet flickskolan i Iran där 165 dödades
- ”Iranier som firar attackerna är fiender till landet”
- Befälhavarna till amerikanska soldaterna: ”Kriget en del av Guds heliga plan”
- Elektriker sägs upp – samtidigt som företaget importerar utländsk arbetskraft
- Donkenboss har svårt för sin egen burgare