Tvinga politikereliten att leva som vanligt folk

Den kristdemokratiska EU-parlamentarikern och ärkesionisten Alice Teodorescu Måwe har något fuffens för sig. Tidningen Flamman kunde avslöja att Alice Teodorescu Måwe tar emot ett ”pågående finansiellt stöd från en privat donator relaterat till hennes personliga säkerhetsarrangemang”.

Hon har efter detta konsekvent vägrat att berätta var pengarna kommer ifrån, vilket slagits upp stort i media. Nu inleder Kammarkollegiet en utredning efter att anmälningarna strömmat in mot KD-politikern.

Nu är det inte så att Alice står barskrapad utan det finansiella stödet. Som EU-parlamentariker har hon dryga 116.000 kr i lön varje månad. Plus ett dagtraktamente, när hon är på plats i parlamentet, på cirka 4.000 kronor och ett “kontorsstöd”, som ej behöver redovisas, med kvitton på dryga 55.000 kr.

Men glupsk ska ha mer. Korruptionen är inbyggd i hela det politiska systemet.

En riksdagspolitiker i Sverige har idag en lön på 81.400 kr. Tidigare låg lönenivåerna för riksdagsledamöterna på samma nivå som en gymnasielärare.

Våra politikers löner och förmåner måste göras om i grunden. De politiska företrädarna ska leva under samma ekonomiska villkor som de som de företräder. En politiker borde inte ha högre lön än en genomsnittlig arbetarlön.