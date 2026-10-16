Våg av skolattacker i Polen – polisen utreder högerextrema spår

På mindre än tre veckor har Polen skakats av fyra skolattacker, samtidigt som ytterligare två planerade attacker har avbrutits genom polisinsatser. I en av attackerna finns en tydlig koppling med skoldådet i Eslöv för fem år sedan.

Flera av attackerna inträffade inom ett relativt begränsat område norr om Warszawa. Mellan skolorna i Ostrołęka och Leszczydół-Nowiny, där en 19-åring knivhögg nio människor och en 15-åring dagen efter mördade en skolanställd, är avståndet knappt fem mil.

Våldsvågen har utlöst omfattande reaktioner från myndigheterna i landet. Enligt inrikesdepartementet hade närmare 80.000 anläggningar kontrollerats och 135 personer frihetsberövats fram till den 12 oktober. Det gäller en bredare insats mot bland annat hot och inte enbart planerade skolattacker. Totalt rör det sig om 311 misstänkta brottshändelser.

Det polska inrikesdepartementet pekar ut slutna grupper på Telegram och Discord, där nynazism och våld hyllas, som en källa till radikalisering bland ungdomar i landet. I dessa nätmiljöer sprids också så kallad accelerationism – en idéströmning där terrorattacker och andra våldsdåd ses som ett sätt att påskynda samhällets sammanbrott eller till exempel ett oundvikligt raskrig.

I två av fallen finns tydliga kopplingar till nynazism och högerextremism. I de andra fallen är det mer oklart vad motiven är.

Den första attacken inträffade 22 september i Ptaki, norra Polen, då en elvaårig pojke attackerade en tioårig flicka med en yxa. Flickan skadades allvarligt och fördes till sjukhus.

I samband med de omfattande insatserna i Polen har Polismyndigheten i Mazowsze publicerat flera bilder från dåden som hindrats genom insatserna. I vissa fall handlar det inte om planerade attacker utan om hot mot personer eller skolor. Foto: Polismyndigheten i Mazowsze

Avslöjades av svensk Robloxspelare – hade hakkors inristat i handen

En vecka senare, den 28 september, stoppades en planerad skolattack i Książki, nära Wąbrzeźno. En 13-årig pojke hade berättat för en svensk ungdom på spelplattformen Roblox att han planerade att mörda sina klasskamrater.

Den svenska ungdomen berättade för sina föräldrar som kontaktade polisen. Tipset nådde Polen via Interpol. Enligt den polska nyhetssajten O2 tog sig polska utredare in i nyfascistiska nätgrupper vilket bidrog till att 13-åringen kunde gripas innan han genomförde attacken.

I den 13-årige pojkens ryggsäck fann polisen en bajonett. Enligt O2 hade 13-åringen blivit fascinerad av nyfascistisk propaganda och ristat in ett hakkors i handen.

O2 har också granskat de extremistiska forumen som förekommer i utredningarna.

– Där finns inlägg som förnekar den rådande världsordningen. De uppmanar till en ”förändring av verkligheten”, hyllar ryska handlingar och uppmuntrar till intresse för nazistisk och fascistisk ideologi, berättar en källa med koppling till den polska säkerhetstjänsten för O2.

Den 7 oktober skadades nio människor när en 19-årig elev attackerade en yrkesskola i Ostrołęka. Enligt åklagaren lämnades även en ryggsäck med en hemmagjord sprängladdning, som dock aldrig detonerade, i ett klassrum.

Samma dag stoppades en 17-åring i Sierpc efter att skolkamrater kontaktat polisen. Vid en husrannsakan i pojkens bostad hittade polisen två knivar i en väska och i pojkens mobiltelefon fanns bevis för att han planerade ett skoldåd.

15-åring använde vit makt-symbol

Dagen därpå, den 8 oktober, attackerade en 15-årig tidigare elev en grundskola i Leszczydół-Nowiny, nära Wyszków. En 37-årig kvinnlig vaktmästare blev mördad och två andra anställda skadades. Enligt O2 ska även denna pojke ha haft en fascistisk symbol på kroppen.

Nyhetsmediet Onet rapporterar också om bilder från ett nedstängt Tik-Tok konto som ska ha tillhört 15-åringen.En av bilderna föreställde ett tecken som brukar kopplas till ”white power” (vit makt). Under en annan bild har användare skrivit: ”Livestreama det” och ”Ha så kul!”.

15-åringen bar en hjälm med en fastmonterad kamera under attacken men det är oklart om dådet sändes på nätet. Den polska säkerhetstjänsten undersöker nu om 15-åringen kan ha inspirerats av andra personer eller haft kopplingar till organiserade nynazistiska nätverk.

Samtidigt kan Proletären avslöja att 15-åringen tycks ha tagit inspiration från Sverige – av skoldådet i Eslöv för fem år sedan, där tingsrätten slog fast att 15-åringen hade rasistiska motiv.

Ytterligare en attack inträffade den 10 oktober i Warszawa, då en 21-årig kvinna skadade tre personer på en skola för vuxenutbildning.

Enligt polska medier har fyra av de misstänkta erkänt attackerna; 13-åringen i Książki, 19-åringen i Ostrołęka, 15-åringen i Leszczydół-Nowiny och 21-åringen i Warszawa. Hur de övriga två ställer sig till misstankarna är ännu oklart.