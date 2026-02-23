Våldtäktsprins på konstmuseum

Fotot på Epsteinpolaren och före detta prinsen Andrew Mountbatten-Windsor, sittliggandes i ett bilsäte på väg från polisstationen, har redan blivit en modern klassiker. I helgen fick bilden hänga bland andra stora verk på Louvren i Paris. Det var antimiljardär-aktivistgruppen Everyone hates Elon, som vanligtvis ägnar sig åt ad busting/subvertising (samhällskritisk fejk-reklam) i busskurer, som hängde…