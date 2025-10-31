Lås upp hela webbplatsen
Venezuelas folkmilis beredd på det värsta – ”Vi vill inte ha krig men är redo om de kommer”
Åtta miljoner venezolaner har anmält sig för att försvara sitt hemland om USA invaderar.
– Det är självklart oljan de vill åt, säger Juan Carlos Rivero som är ansvarig för träningen av 1.500 frivilliga milismedlemmar.
Juan Carlos Rivero på övning och inskrivning för den bolivarianska milisen. Åtta miljoner venezolaner har anmält sig för att försvara sitt land mot en möjlig invasion från USA. Fotograf: Privat
Publicerad 31 oktober 2025 kl 18.28
Efter de senaste veckornas allt mer högljudda krigsskrammel från USA är det venezolanska samhället på spänn inför ett hotande militärt anfall, som president Donald Trump flera gånger sagt kan bli nästa steg i Washingtons påstådda krig mot knarksmugglare. – Redan för en och en halv månad sedan när det här började, och de första krigsfartygen anlände,…
