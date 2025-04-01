Lås upp hela webbplatsen
Vittnesmål från Gaza
Snart två år av flykt och hunger
Mahmoud Omar Farina är 38 år, gift med två barn. Han kommer från Khan Younis, där han arbetade på en glassfabrik innan Israels bomber började falla över Gaza i oktober 2023. Sedan dess har familjen tvingats fly fyra gånger. Här berättar Mahmoud sin historia för frilansjournalisten Khulud Shaban.
Mahmoud Omar Farina och hans familj har tvingats fly flera gånger. Fotograf: Privat / Montage: Proletären
Publicerad 21 augusti 2025 kl 09.27
Vi vaknade av en explosion som fick väggarna i vårt hem att skaka. Vi kände att den var nära, men den var närmare än vi kunde föreställa oss – den träffade huset bredvid. Barnen skrek, min mamma blev skräckslagen, och min fru skakade av rädsla. Jag försökte se stark ut, men inombords var jag sönder.…
