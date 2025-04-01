Snart två år av flykt och hunger

Vi vaknade av en explosion som fick väggarna i vårt hem att skaka. Vi kände att den var nära, men den var närmare än vi kunde föreställa oss – den träffade huset bredvid. Barnen skrek, min mamma blev skräckslagen, och min fru skakade av rädsla. Jag försökte se stark ut, men inombords var jag sönder.…