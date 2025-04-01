Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera

V utesluter Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat

V-ledningen har inlett uteslutningsärenden mot två av sina mest profilerade riksdagsledamöter och aktivister.
Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat utesluts ur Vänsterpartiet. Fotograf: Facebook/Daniel Riazat
Publicerad 20 augusti 2025 kl 21.44
Vänsterpartiet fortsätter sin desperata vandring högerut för att bli accepterat som möjligt regeringsparti, senast med onsdagens besked att partiet inleder uteslutningsärenden mot två av sina riksdagsledamöter och mest profilerade aktivister. Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas skriver båda själva på sociala medier om hur de utesluts.  Daniel Riazat skriver på Facebook att han igår fick…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.