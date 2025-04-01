Lås upp hela webbplatsen
V utesluter Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat
V-ledningen har inlett uteslutningsärenden mot två av sina mest profilerade riksdagsledamöter och aktivister.
Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat utesluts ur Vänsterpartiet. Fotograf: Facebook/Daniel Riazat
Publicerad 20 augusti 2025 kl 21.44
Vänsterpartiet fortsätter sin desperata vandring högerut för att bli accepterat som möjligt regeringsparti, senast med onsdagens besked att partiet inleder uteslutningsärenden mot två av sina riksdagsledamöter och mest profilerade aktivister. Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas skriver båda själva på sociala medier om hur de utesluts. Daniel Riazat skriver på Facebook att han igår fick…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Över 60.000 vill avsätta Ebba Busch efter Israelutspel
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Dubbelmoralen skiner igenom när EU:s ledare försöker stoppa fred i Ukraina
- Militärgrön omställning – ska Northvoltfabriken producera vapen åt Israel?