Den lilla gerillan
En bild säger mer än tusen ord
En bild kan säga mer än tusen ord, heter det. Bilden på den unga partisankvinnan Nguyen Thi Kim Lai och den amerikanske helikopterpiloten William Robinson, väckte stor uppmärksamhet när den visades första gången. Och den väcker lika stor uppmärksamhet idag. Här skriver Proletärens Janne Bengtsson om en av de mest ikoniska bilderna från kriget i Vietnam. Fotografen Phan Thoan tog den i dagarna för 60 år sedan, den 20 september 1965.
Efter ett amerikanskt bombanfall mot hemstaden Hương Khê anslöt sig Nguyen Thi Kim Lai till den vietnamesiska folkarmén. På dagarna grävde hon skyttegravar och på nätterna patrullerade hon och andra frivilliga landsbygden i landsbygdsdistriktet Can Lộc i Hà Tĩnh-provinsen i Vietnams norra centrala kustregion.
Nguyen Thi Kim Lai har gått till historien som den lilla gerillasoldaten som fångade den stora amerikanen. Ett foto, taget av fotografen och journalisten Phan Thoan, som på fler än ett sätt symboliserade det vietnamesiska folkets seger över den överlägsna militärmakten USA. I år är det 50 år sedan de sista amerikanska soldaterna lämnade Vietnam i
