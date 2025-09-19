Den lilla gerillan

Efter ett amerikanskt bombanfall mot hemstaden Hương Khê anslöt sig Nguyen Thi Kim Lai till den vietnamesiska folkarmén. På dagarna grävde hon skyttegravar och på nätterna patrullerade hon och andra frivilliga landsbygden i landsbygdsdistriktet Can Lộc i Hà Tĩnh-provinsen i Vietnams norra centrala kustregion.

Nguyen Thi Kim Lai har gått till historien som den lilla gerillasoldaten som fångade den stora amerikanen. Ett foto, taget av fotografen och journalisten Phan Thoan, som på fler än ett sätt symboliserade det vietnamesiska folkets seger över den överlägsna militärmakten USA. I år är det 50 år sedan de sista amerikanska soldaterna lämnade Vietnam i