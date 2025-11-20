Baskisk fotbollssolidaritet med Palestina

Få noterade att det ”baskiska landslaget” besegrade Palestina med 3-0. Många, många fler noterade den enorma solidariteten från över 50.000 åskådare på läktaren i San Mamés Arena i Bilbao. Spelarna i de båda lagen firade matchen sida vid sida, med armarna om varandra. 50.000 åskådare jublade i varm solidaritet under matchen som inleddes med att…