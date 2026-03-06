Lås upp hela webbplatsen
”Min dotter dödades framför våra ögon”
Inför den internationella kvinnodagen den 8 mars berättar kvinnor i Gaza för frilansjournalisten Khulud Shaban om sina erfarenheter från de senaste åren. Här Hadeel Ahed Dawla från Rimal i Gaza.
När Hadeels dotter Tala dog förändrades hennes liv. Fotograf: Privat
Publicerad 6 mars 2026 kl 15.00
Inför internationella kvinnodagen känns orden otillräckliga inför det som Gazas kvinnor uttrycker med sina utmattade kroppar och sargade hjärtan. Hadeel Ahed Dawlas vittnesmål är inte bara en personlig berättelse, utan en koncentrerad spegel av vad kvinnor lever igenom under ett folkmord: ständig rädsla, omöjligt moderskap, outhärdlig förlust och kollapsen av allt som liknar ett normalt…
