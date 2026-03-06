”Min dotter dödades framför våra ögon”

Inför internationella kvinnodagen känns orden otillräckliga inför det som Gazas kvinnor uttrycker med sina utmattade kroppar och sargade hjärtan. Hadeel Ahed Dawlas vittnesmål är inte bara en personlig berättelse, utan en koncentrerad spegel av vad kvinnor lever igenom under ett folkmord: ständig rädsla, omöjligt moderskap, outhärdlig förlust och kollapsen av allt som liknar ett normalt…