Tillsammans för fred – mot Nato, DCA och krigshets!

Vi lever i en mörk tid med krig, konflikter och mänsklig tragedi. Krigen har sin grund i den kapitalistiska utvecklingen mot imperialism och högst upp i denna näringskedja finns USA och Nato.

Vi tre organisationer, Fred og Rettferdighet (FOR), Kommunistisk Parti (KP) och Kommunistiska Partiet (K) är verksamma i Norge, Danmark och Sverige. Vi är emot Nato och vi säger i de skarpaste ordalag nej till den upprustnings- och krigshets som påtvingas oss alla invånare i Norden.

Kostnaden för denna okritiskt drivna politik betalas av våra skattemedel som ska gå till att trygga våra samhällen och vår välfärd, och ge oss en stabil grund i livets alla skeden.

Kampen för välfärd istället för vapen är en del av vår kamp mot imperialismen. Varje krona till Nato är en stöld från välfärden, och från allas rätt till goda livsvillkor. Inte minst för kvinnor.

Kostnaden betalas också av vår miljö. Seriös forskning visar på krig och militärövningar som en av de största klimatbovarna. En jämlik klimatomställning, som inte drabbar arbetarklassen, får stå tillbaka. Istället beslutar de nordiska parlamenten om att ekonomiska resurser ska gå till krigsmaktens och Natos bottenlösa krav. De så kallade DCA-avtalen innebär dessutom att denna miljö- och klimatfientliga verksamhet ges fri lejd på vår mark, utan folklig insyn eller kontroll. Klimatkamp är också en del av vår kamp mot imperialismen.

Efter Sveriges och Finlands Nato-inträde 2024 är nu samtliga nordiska länder medlemmar i den krigsallians vars agenda dikteras av USA:s president Donald Trump och lojalt verkställs av Natos generalsekreterare Mark Rutte.

I nära samarbete med våra nordiska politiker, inte minst de socialdemokratiska, har de ökat den aggressiva krigsretoriken och accelererat militariseringen. En utveckling som gjorts permanent genom DCA-avtalen, vilka ger USA oinskränkt tillträde till nordiska baser och territorium och nu utgör ett direkt hot och underminerar stabiliteten.

Denna utveckling bedrivs över huvudet på folk och driver oss mot avgrunden i stället för att värna vår säkerhet och vår framtid. Konstruktiv diplomati och ömsesidigt samarbete är den enda rationella motvikten till krigets katastrof.

Istället för Natos kärnvapenlogik kräver vi alliansfrihet och politisk nedrustningsarbete av våra folkvalda, förankrat i folkrätten. Vi som vill se fred, solidaritet och nedrustning har en stor uppgift framför oss med ett snabbt nordiskt undertecknande av FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW) som ett första konkret steg.

Vi kräver därför att parlamenten i samtliga nordiska länder omgående:

• Sätter stopp för miljarder av skattekronor till krigsindustrin

• Slutar med upprustning och militarisering

• Avslutar DCA-avtalen, säger upp värdlandsavtal med USA och lämnar Nato

• Satsar på välfärd istället för vapen

• Beslutar om Norden som kärnvapenfri zon

För det människovärde som kriget hotar, och mot de frihetsinskränkande strömningar som härskar i vår samtid, reser sig en motståndsvilja buren av människor världen över.

Lotte Rørtoft-Madsen, ordförande Kommunistisk Parti

Marielle Leraand, ledare för Fred og Rettferdighet (FOR)

Pia Jacobsen, partistyrelsen Kommunistiska Partiet och styrgruppen stoppanato.nu