Aktioner på svenska universitet: ”Avsluta avtalen med Israel!” Studenter och Palestinaaktivister har under måndagkvällen och tisdagmorgonen inlett ockupationer och aktioner utanför fem svenska universitet. ”Vi protesterar mot att Israel just nu planerar att gå in i Rafah”, säger Ted Larsson, som deltar i aktionen utanför Örebro Universitet.