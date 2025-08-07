Lås upp hela webbplatsen
Vittnesmål från Gaza

”Vi måste rädda det som finns kvar av oss”

Hanan Abu Nasser är född i flyktinglägret Jabalia i norra Gaza och bosatt i Sverige sedan tolv år. I Kairo berättar Hanan för frilansjournalisten Khulud Shaban om sina erfarenheter sedan den 7 oktober 2023.
Barn som undkommit Israels folkmord i Gaza får undervisning av Hanan Abu Nasser i skolan i Kairo. Fotograf: Privat
Publicerad 7 augusti 2025 kl 11.30
Jag lämnade Gaza 2013 i hopp om ett bättre liv, med en dröm om en tryggare framtid, långt från de återkommande krigens buller och blockadens bojor. Resan till Sverige var fylld av utmaningar; livet utan min familj var inte lätt, men det gjorde mig starkare. Jag övervann det mesta genom hårt arbete, beslutsamhet och med…

