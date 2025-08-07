Lås upp hela webbplatsen
Vittnesmål från Gaza
”Vi måste rädda det som finns kvar av oss”
Hanan Abu Nasser är född i flyktinglägret Jabalia i norra Gaza och bosatt i Sverige sedan tolv år. I Kairo berättar Hanan för frilansjournalisten Khulud Shaban om sina erfarenheter sedan den 7 oktober 2023.
Barn som undkommit Israels folkmord i Gaza får undervisning av Hanan Abu Nasser i skolan i Kairo. Fotograf: Privat
Publicerad 7 augusti 2025 kl 11.30
Jag lämnade Gaza 2013 i hopp om ett bättre liv, med en dröm om en tryggare framtid, långt från de återkommande krigens buller och blockadens bojor. Resan till Sverige var fylld av utmaningar; livet utan min familj var inte lätt, men det gjorde mig starkare. Jag övervann det mesta genom hårt arbete, beslutsamhet och med…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Aron Flam hotar meningsmotståndare på X
- Militärfordon med Israelflaggor i Stockholm Pride: ”Oerhört osmakligt”
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Mångmiljonskulder och brottsmisstankar – haveri för Sveriges första gated community
- Minister talar om föräldraansvar – hans egen son är aktiv nazist