Alla ska med

I den amerikanska science fiction-dramaserien Pluribus klibbar ett utomjordiskt virus/psykiskt lim ihop allas hjärnor till en. Hela mänskligheten, förutom en handfull immuna, blir enade i ett enda stort ”hive mind”. Alla går runt goa och glada, nyfrälsta och målmedvetna, som i en sekt, och naturen verkar också må bra av det. De flesta ”icke-anslutna”…