Lås upp hela webbplatsen
Imperialism
USA i piratattack mot venezuelansk oljetanker
Venezuela anklagar USA för ”uppenbar stöld” efter militäroperation på Karibiska havet.
Elitstyrkor från USA:s kustbevakning släpps ner med rep på fartygets däck från en helikopter. Fotograf: Skärmdump X / USA:s justitieminister
Publicerad 11 december 2025 kl 11.36
USA:s militär har beslagtagit ett venezuelanskt oljefartyg vid namn The Skipper utanför Venezuelas kust. Tankern var på väg till Kuba när amerikanska styrkor bordade fartyget från en helikopter. – Vi har just beslagtagit ett tankfartyg vid Venezuelas kust, ett stort tankfartyg, väldigt stort, faktiskt det största som någonsin beslagtagits, sade Trump till reportrar i Vita…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Byggnads förbundssekreterare avsatt: ”En politisk strid”
- KD-kandidat hänger ut Israelkritiker i hatgruppen: ”Mejla gärna sjukhuset”
- Byggnads förbundssekreterare i internt mejl: ”Försöker svartmåla mig”
- Rasism och SD-hyllningar – ett halvår efter Proletärens granskning av ”Svenskar som stödjer Israel”
- Lista: Politikerna som är kvar i gruppen – och de som gått med efter granskningen