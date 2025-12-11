USA i piratattack mot venezuelansk oljetanker

USA:s militär har beslagtagit ett venezuelanskt oljefartyg vid namn The Skipper utanför Venezuelas kust. Tankern var på väg till Kuba när amerikanska styrkor bordade fartyget från en helikopter. – Vi har just beslagtagit ett tankfartyg vid Venezuelas kust, ett stort tankfartyg, väldigt stort, faktiskt det största som någonsin beslagtagits, sade Trump till reportrar i Vita…