Imperialism

USA i piratattack mot venezuelansk oljetanker

Venezuela anklagar USA för ”uppenbar stöld” efter militäroperation på Karibiska havet.
Elitstyrkor från USA:s kustbevakning släpps ner med rep på fartygets däck från en helikopter. Fotograf: Skärmdump X / USA:s justitieminister
Publicerad 11 december 2025 kl 11.36
USA:s militär har beslagtagit ett venezuelanskt oljefartyg vid namn The Skipper utanför Venezuelas kust. Tankern var på väg till Kuba när amerikanska styrkor bordade fartyget från en helikopter. – Vi har just beslagtagit ett tankfartyg vid Venezuelas kust, ett stort tankfartyg, väldigt stort, faktiskt det största som någonsin beslagtagits, sade Trump till reportrar i Vita…

